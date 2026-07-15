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Кандидат у прем'єри Корецький ввечері середи має надати повний список міністрів – депутат

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Кандидат у прем'єри Корецький ввечері середи має надати повний список міністрів – депутат
Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page/

Кандидат на посаду прем’єр-міністра України, голова НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький ввечері 15 липня має надати повний список міністрів його майбутнього уряду, заявляє народний депутат фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

"Фракція проходить без участі президента, Корецький розказує свою біографію та про здобутки в корпоративному секторі. Очікується, що ввечері за участі президента буде сформовано пакет з новими міністрами, який завтра буде голосувати ВР. Завтра засідання почнеться з призначення прем’єра і десь до 18.00 парламент розглядатиме і голосуватиме пакет міністрів", – написала вона в телеграм-каналі, коментуючи зустріч фракції з Корецьким.

За словами Василевської-Смаглюк, Корецький планує повернути повноцінне Міністерство аграрної політики, яке може очолити чинний заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Вона зазначила, що Корецький не озвучував плани створювати окреме міністерство ВПО, а хоче розділити Міністерство розвитку громад та територій (Мінвідновлення) на Міністерство інфраструктури та Міністерство відновлення, громад та ВПО.

"Основний фокус Корецький планує навести на проходження зими. Передбачає, що наступна зима буде не легшою, ніж попередня. Також зазначає про повну і тотальну підтримку Міністерства оборони. Також планує займатися психічним та ментальним здоров’ям українців", – написала депутатка.

"Запитала в пана Корецького, чи є в нього команда, з якою він планує піти працювати в уряд, і попросила назвати їх поіменно. Сказав, що ввечері надасть повний список. Наразі відомо, що Бережна, Шмигаль точно залишаються", – додала Василевська-Смаглюк.

За її словами, 16 липня планується голосувати пакетом за весь склад уряду, крім прем’єра, міністра оборони та міністра закордонних справ.

"Але частина депутатів не готова приймати рішення пакетом. Хочуть за кожного окремо, бо вже не раз наголосували сумнівних персон. Будуть давити на неохочих тим, що доведеться розтягнути задоволення на наступний тиждень, а там робота в комітетах, округах, зокрема в закордонних", – написала вона.

Як повідомлялось, 14 липня Верховна Рада прийняла відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Згідно з законом "Про Кабінет міністрів", прем’єр звільняється з посади від дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради, що має наслідком відставку всього складу уряду. Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

#корецький #міністри #список
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