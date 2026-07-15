Формальне подання на призначення прем'єра буде після засідання фракції "Слуга народу" – нардеп

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") припустив, що формальне подання на призначення прем’єра буде після засідання фракції "Слуга народу", наразі, за його словами, кандидату на посаду очільника уряду Сергію Корецькому члени фракції ставлять запитання.

"Поки на фракції Слуги нічого цікавого не відбувається. Задають питання Корецькому. На вечір (після 18:00) призначили ще одну фракцію, вже з президентом. Скоріш за все, формальне подання від коаліції на призначення прем’єра буде після фракції", – написав він у Телеграмі у середу вранці.

За його даними із джерел у фракції "Слуга народу", до вечора буде сформований пакет міністрів; у четвер, 16 липня, спробують призначити всіх міністрів, а також призначити міністра закордонних справ та Міноборони.

"МінРесурсів розділяють на МінЕкономіки та екології / Міністерство аграрної політики (Тарас Висоцький); МінВідновлення розділяють: на МінРегіонів (Віталій Безгін) та МінІнфра"", – написав Железняк.

Також Железняк повідомив про можливість заснування нового міністерства з справ ВПО. "До речі, ідея непогана. Тому що поки незрозуміло хто цим взагалі займається", – додав він.

Як повідомлялось, 14 липня Верховна Рада прийняла відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Згідно з законом "Про Кабінет міністрів", прем’єр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради, що має наслідком відставку всього складу уряду. Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

Корецький народився 14 березня 1978 року у Луцьку. Вищу освіту здобув у Луцькому технічному університеті за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу", а також в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу – за спеціальністю "Видобування нафти і газу".

Пройшов шлях від молодшого аналітика групи компаній "Континіум" (з 1999 року) до генерального директора компанії "Континіум" (з 2007 року).

З 2013 року до кінця 2018 року розвивав бізнес мережі АЗК WOG на посаді СЕО.

Після чого розпочав реалізацію власних проєктів. Був співзасновником та головою правління енерготрейдера Centurion Group SA (Швейцарія).

З 9 листопада 2022 року обіймав посаду директора ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". З 14 травня 2025 року – голова правління НАК "Нафтогаз України".

За даними Руху "Чесно", у 2002-2006 роках і 2012-2014 роках був помічником нардепа Верховної Ради 4 і 7 скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва.

У 2006 році балотувався до Волинської обласної ради 5 скликання від Народного блоку Литвина, а також до Верховної Ради 5 скликання від того ж Блоку.

У 2007-2012 роках був помічником на громадських засадах народної депутатки Верховної Ради 6 скликання Катерини Ващук, обраної від Блоку Литвина.