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Зеленський нагородив Свириденко і Шмигаля орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

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Зеленський нагородив Свириденко і Шмигаля орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня прем’єр-міністра у 2025-2026 рр. Юлію Свириденко і першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Відповідний указ "Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Української Державності" опубліковано на сайті президента.

Як повідомлялось, 14 липня Верховна Рада прийняла відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

Згідно із законом "Про Кабінет міністрів", прем’єр звільняється з посади від дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради, що має наслідком відставку всього складу уряду. Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

#шмигаль #свириденко #ярослав_мудрий #орден
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