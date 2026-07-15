Пожежу в лісі Фонтенбло поблизу Парижа вдалося локалізувати

Пожежникам вдалося локалізувати пожежу в лісі Фонтенбло на південний схід від Парижа, яка триває з неділі, повідомляє газета Le Figaro.

"Межі осередків загоряння утримуються", – заявив префект департаменту Сена і Марна П’єр Орі.

За його оцінкою, на остаточну ліквідацію пожежі, яка охопила понад 2 тис. га, можуть піти тижні.

Над локалізацією пожежі працювали близько 800 пожежників, були залучені спеціально обладнані літаки. Боротьбу з вогнем ускладнюють сильні пориви вітру та торф’янистий ґрунт.

Чотирьох осіб затримано за підозрою у підпалах у лісі Фонтенбло.

Ліс Фонтенбло, розташований приблизно за 60 км на південний схід від столиці, простягається на 25 тис. га і щороку приваблює близько 15 млн туристів.

У середу спека у Франції відступає: у жодному з департаментів не введено червоний, найвищий, рівень погодної небезпеки у зв’язку зі спекою. Напередодні цей рівень небезпеки діяв у 26 департаментах країни.