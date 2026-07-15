Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Троє людей загинуло, семеро дістали поранень через атаку КАБами на Сумський район

1 хв читати
Додати як джерело

Окупанти скинули шість керованих авіабомб на Сумську громаду, били в основному по об’єктах інфраструктури, наразі відомо про загибель трьох людей, семеро дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог завдав шість ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів – у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, по об’єктах інфраструктури", – написав він у телеграм в середу.

За словами Григорова, наразі підтверджено загибель трьох людей. Ще сімох поранено.

"В епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню", – наголосив Григоров.

#каби #сумська_область #жертви
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн прибула до Києва з візитом та анонсувала нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та ЄС

Фон дер Ляєн прибула до Києва з візитом та анонсувала нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з нагоди Дня Української Державності повідомила про прибуття до Києва та анонсувала нові ініціат…

Читати
Терехов підписав угоди з двома найбільшими об'єднаннями польських міст і назвав Ґданськ взірцем для розвитку

Терехов підписав угоди з двома найбільшими об'єднаннями польських міст і назвав Ґданськ взірцем для розвитку

Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ) Ігор Терехов повідомив про підписання на полях Конференції з відновлення Укр…

Читати