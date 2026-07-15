Троє людей загинуло, семеро дістали поранень через атаку КАБами на Сумський район

Окупанти скинули шість керованих авіабомб на Сумську громаду, били в основному по об’єктах інфраструктури, наразі відомо про загибель трьох людей, семеро дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог завдав шість ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів – у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, по об’єктах інфраструктури", – написав він у телеграм в середу.

За словами Григорова, наразі підтверджено загибель трьох людей. Ще сімох поранено.

"В епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню", – наголосив Григоров.