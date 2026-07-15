Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Один загиблий та один важко поранений 18-річний юнак на Чернігівщині через ворожі дронові атаки – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Один загиблий та один важко поранений 18-річний юнак на Чернігівщині через ворожі дронові атаки – ОВА
Фото: Нацполіція

Російські окупанти завдали удару дроном по селу Корюківської громади у Чернігівській області, поранено 18-річного юнака, наразі він у важкому стані, на Прилуччині через атаку загинув цивільний, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Майже опівночі росіяни вдарили FPV-дроном по селу Прибинь Корюківської громади. Поранений 18-річний хлопець. Його прооперували. Він у важкому стані – за його життя зараз борються медики", – написав він у Телеграмі у середу вранці.

Через удар "геранню" по Озерянах на Прилуччині уночі загинув 37-річний цивільний чоловік. Пошкоджений будинок і авто.

За його словами, учора зранку ворог "геранню" атакував Чернігів. Через падіння уламків загорівся будинок – пожежу загасили. У Семенівці через удари FPV-дронами є руйнування: загорівся будинок, пошкоджена лінія електропередачі.

#чернігівська_область #бпла_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн прибула до Києва з візитом та анонсувала нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та ЄС

Фон дер Ляєн прибула до Києва з візитом та анонсувала нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з нагоди Дня Української Державності повідомила про прибуття до Києва та анонсувала нові ініціат…

Читати
Терехов підписав угоди з двома найбільшими об'єднаннями польських міст і назвав Ґданськ взірцем для розвитку

Терехов підписав угоди з двома найбільшими об'єднаннями польських міст і назвав Ґданськ взірцем для розвитку

Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України (АПМГ) Ігор Терехов повідомив про підписання на полях Конференції з відновлення Укр…

Читати