Один загиблий та один важко поранений 18-річний юнак на Чернігівщині через ворожі дронові атаки – ОВА

Російські окупанти завдали удару дроном по селу Корюківської громади у Чернігівській області, поранено 18-річного юнака, наразі він у важкому стані, на Прилуччині через атаку загинув цивільний, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Майже опівночі росіяни вдарили FPV-дроном по селу Прибинь Корюківської громади. Поранений 18-річний хлопець. Його прооперували. Він у важкому стані – за його життя зараз борються медики", – написав він у Телеграмі у середу вранці.

Через удар "геранню" по Озерянах на Прилуччині уночі загинув 37-річний цивільний чоловік. Пошкоджений будинок і авто.

За його словами, учора зранку ворог "геранню" атакував Чернігів. Через падіння уламків загорівся будинок – пожежу загасили. У Семенівці через удари FPV-дронами є руйнування: загорівся будинок, пошкоджена лінія електропередачі.