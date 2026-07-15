Кількість жертв землетрусів у Венесуелі перевищила 4,7 тис. осіб

Щонайменше 4734 людини загинули внаслідок нещодавніх землетрусів у Венесуелі, повідомив спікер парламенту країни Хорхе Родрігес.

Таким чином, кількість жертв зросла на 173 особи порівняно з даними, оприлюдненими раніше в липні, передає агентство EFE.

Кількість постраждалих за останні дні не змінилася – вона становить 16740 осіб. Крім того, майже 18 тис. мешканців країни залишаються без даху над головою.

У Венесуелі 24 червня сталися два потужні землетруси з інтервалом близько 40 секунд. Магнітуда підземних поштовхів становила 7,2 та 7,5 балів.