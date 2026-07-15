Двоє загинули, ще 16 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 21 населеному пункту Харківської області, є загиблі та постраждалі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 16 людей", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок удару по Слатину загинула 50-річна жінка, а через удар по цивільному автомобілю на трасі біля Березівки Золочівської громади загинув 61-річний чоловік.