ППО збила 101 зі 122 російських безпілотників вночі, зафіксовано влучання на 19 локаціях – Повітряні сили

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 101 з 122 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на середу, починаючи з 18:00 вівторка, проте зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 19 локаціях та падіння збитих на семи, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – повідомляється в Телеграм-каналі ПС.

Зазначається, що у ніч на 15 липня (з 18:00 14 липня) противник атакував 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 122 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Окрім того зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 18 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.