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Фон дер Ляєн прибула до Києва з візитом та анонсувала нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та ЄС

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Фон дер Ляєн прибула до Києва з візитом та анонсувала нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та ЄС
Фото: https://edition.cnn.com

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з нагоди Дня Української Державності повідомила про прибуття до Києва та анонсувала нові ініціативи щодо інтеграції оборонних галузей України та Європейського Союзу.

"Щойно прибула до Києва – це моя 11-та поїздка до України в умовах війни. Це особливий момент. Україна набрала потужного військового імпульсу. Ситуація змінюється на краще", – написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

За її словами, під час візиту вона оголосить про нові ініціативи, спрямовані на інтеграцію оборонних галузей України та ЄС.

"Я оголошу про нові ініціативи щодо інтеграції наших оборонних галузей. Щоб ми могли виробляти більше і швидше", – зазначила президентка Єврокомісії.

Крім того, за словами фон дер Ляєн, під час візиту сторони також обговорять питання вступу України до Європейського Союзу та підготовку до майбутнього зимового періоду.

 

#візит #ляєн #оборона #єк
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