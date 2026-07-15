Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали 9 людей

Правоохоронці задокументували наслідки російських обстрілів населених пунктів Харківської області у ніч та вранці середи, постраждали 9 мирних жителів.

"9 людей, серед яких співробітниця ДСНС, постраждали", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Зокрема, у середу, близько 6:30, безпілотник "Молнія" вдарив по зупинці громадського транспорту в Максимівці Богодухівського району. 54-річну жінку шпіталізовано з пораненнями.

Близько 3:30 безпілотник, за попередніми даними, "Герань-2", атакував житловий сектор в Ізюмі. Пошкоджено будинки. Постраждали дві жінки та чоловік. Окрім того, напередодні, близько 21:45, ЗС РФ завдали по Ізюму 4 удари КАБ-250. Постраждали дві жінки, а також співробітниця ДСНС.

Близько 23:30 безпілотник "Молнія" влучив в АЗС у Богодухові. Сталася пожежа.

У Дергачах внаслідок удару БпЛА, за попередніми даними, типу "Герань-3", пошкоджені житлові будинки. Поранення отримали 76-річна жінка та 54-річний чоловік.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).