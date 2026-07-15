Фракція "Слуга народу" планує внести подання на призначення Корецького прем'єр-міністром – нардеп

Фракція "Слуга народу" у середу планує формально внести подання на призначення голову управління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького прем'єр-міністром України, а Верховна Рада розпочне розгляд кадрових призначень у четвер, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"На 9:30 збереться фракція "Слуга народу". Без Президента, але формально внесе подання на призначення Корецького Прем'єром", – написав Железняк у Телеграм-каналі ранком середи.

За його словами, усі парламентські фракції та депутатські групи вже отримали запрошення від Корецького провести зустрічі: "Це, до речі, перший з 4-х Прем'єрів, який сам ініціював процедуру консультацій".

Железняк також повідомив, що президент України паралельно проводить зустрічі щодо кадрових рішень.

"Зокрема, десь скоро має бути його зустріч з Михайлом Федоровим і дізнаємось рішення по Міноборони. Я вже писав, що перелік кадрових ротацій може бути ширше ніж тільки уряд", – написав він.

За словами депутата, о 12:00 розпочнеться пленарне засідання Верховної Ради, однак чинний порядок денний не передбачає кадрових питань.

Водночас увечері, як повідомив Железняк, має відбутися ще одне засідання фракції "Слуга народу" за участю президента, під час якого планують оголосити майже повний перелік кадрових ротацій і призначень.

За словами депутата, у четвер з 10:00 Верховна Рада має розпочати розгляд питання про призначення прем'єр-міністра та членів уряду, при цьому кандидатури міністра закордонних справ і міністра оборони розглядатимуться окремо.