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Двоє людей постраждали через удар РФ по АЗС у Малинській громаді Житомирської області – ОВА

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Двоє людей постраждали через удар РФ по АЗС у Малинській громаді Житомирської області – ОВА
Фото: https://t.me/zhytomyrskaODA

Внаслідок російського удару по автозаправній станції в Малинській громаді Житомирської області вранці середи постраждали двоє людей, повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають допомогу у лікарні", – написав Бунечко.

За його словами, на місці події працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.

Очільник ОВА також закликав жителів дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на автозаправних станціях.

"Звертаємо увагу громадян на необхідність дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на АЗС. Бережіть себе та своїх близьких", – наголосив Бунечко.

#азс #житомирська_область #обстріли
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