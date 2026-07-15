Двоє людей постраждали через удар РФ по АЗС у Малинській громаді Житомирської області – ОВА

Внаслідок російського удару по автозаправній станції в Малинській громаді Житомирської області вранці середи постраждали двоє людей, повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають допомогу у лікарні", – написав Бунечко.

За його словами, на місці події працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.

Очільник ОВА також закликав жителів дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на автозаправних станціях.

"Звертаємо увагу громадян на необхідність дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги, особливо перебуваючи на АЗС. Бережіть себе та своїх близьких", – наголосив Бунечко.