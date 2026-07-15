Командувач СБС ЗСУ: у Чорному морі в ніч на 15 липня уражено 20 суден

У Чорному морі в ніч на середу було уражено 20 російських суден, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Наступний кластер операції СБС "МоЛоЧКа" відкорковано до Дня Української Державності – Птахи СБС у Чорному морі. Рахунок відкрито: впольовано 20 перших танкерів у ЧМ за ніч 15 липня", – написав Бровді у Телеграмч

За його словами, серед уражених суден – 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир: "за сьогодні: впольовано 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир. Офіційний звіт згодом, заразом з відеопруфами".

Водночас він підбив підсумки попереднього етапу операції, зазначивши, що "116 суден тіньового флоту рф у Азовському морі – перший раунд морського бою завершено", після чого, за його словами, операція перейшла до Чорного моря.