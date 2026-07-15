Сили безпілотних систем уразили за добу 1653 ворожі цілі

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1653 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 388 одиниць особового складу, з яких 188 – ліквідовано; 55 точок вильоту БпЛА; 33 засоби РЕБ; 129 одиниць автомобільної техніки; 7 артилерійських систем; 306 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "шахед", "гербера" та "крило".

"З початку липня (01-14.07) підрозділами угруповання СБС уражено 22 972 цілі противника, з них 4 880 – особового складу противника", – повідомили СБС.