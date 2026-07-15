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Троє людей загинули та ще троє поранені через ворожу атаку на Одесу – МВА

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Троє людей загинули та ще троє поранені через ворожу атаку на Одесу – МВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок ворожої атаки на Одесу загинули троє людей, ще троє дістали поранення та були госпіталізовані у стані середньої тяжкості, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував місто. На жаль, є загиблі та постраждалі. Пошкоджені житлові будинки", – написав Лисак у Телеграм-каналі вранці у середу.

Згодом він уточнив, що станом на ранок відомо про трьох загиблих унаслідок ворожої атаки.

"Станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки. Співчуття рідним та близьким… Ще троє людей отримали поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості", – повідомив Лисак.

 

 

#одеська_область #обстріли
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