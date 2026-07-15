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За добу через російські атаки на Сумщині постраждали 17 людей, серед них дитина – поліція

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За добу через російські атаки на Сумщині постраждали 17 людей, серед них дитина – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Упродовж минулої доби внаслідок російських атак на Сумську область постраждали 17 людей, серед них 11-річний хлопець, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Сімнадцятеро людей постраждали через російські атаки на Сумщині: поліція документує воєнні злочини рф", – йдеться у повідомленні Національної поліції, оприлюдненому в Телеграм-каналі вранці у середу.

За даними правоохоронців, у Сумській громаді внаслідок удару із застосуванням касетного боєприпасу постраждали семеро людей, серед них 11-річний хлопець. Пошкоджено два багатоквартирні та 11 приватних будинків, а також автозаправну станцію.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок влучання безпілотника в автомобіль поранення отримали 24-річний чоловік та 51-річна жінка. Автомобіль зазнав пошкоджень.

"У Хутір-Михайлівській громаді внаслідок ударів російських дронів поранення та травми отримали чоловіки віком 39 та 45 років. Пошкоджено автомобіль. У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу травмовані 75-річний чоловік та 43-річна жінка. Внаслідок удару ворожого дрона травмовано 54-річного чоловіка. Пошкоджено чотири приватні будинки", – зазначається в повідомленні.

У Шалигинській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль травмовано 42-річну жінку, пошкоджено легковий автомобіль.

У Миколаївській громаді через удар ворожого дрона поранення отримав 20-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок.

Окрім того, за інформацією Національної поліції, У Недригайлівській громаді внаслідок влучання російського безпілотника в автомобіль травмовано 49-річного чоловіка. Також пошкоджено будівлю селищної ради.

 

#сумська_область #обстріли
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