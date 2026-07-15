За добу внаслідок ворожих атак на Миколаївщині поранено дев'ятьох людей, одна людина – у вкрай тяжкому стані

Упродовж минулої доби внаслідок російських атак на Миколаївську область поранення дістали дев'ятеро людей, один із постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Учора ворог завдав ударів, попередньо, РСЗВ "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною, по Очаківській громаді. Внаслідок атаки в місті Очакові поранення отримали дев'ятеро людей", – написав Кім у Телеграм вранці у середу.

За його словами, серед постраждалих – п'ятеро чоловіків віком 25, 47, 47, 53 та 74 років, а також четверо жінок віком 65, 73, 74 та 88 років. Шістьох постраждалих госпіталізували. Станом на ранок п'ятеро з них перебувають у стабільному стані, стан одного чоловіка медики оцінюють як вкрай тяжкий. Трьом жінкам медичну допомогу надали на місці.

Унаслідок удару пошкоджено лікарню, багатоквартирний будинок, 30 приватних будинків, 11 автомобілів та три повітряні лінії електропередачі.

Крім того, протягом доби російські війська тричі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Також, за інформацією начальника ОВА, напередодні область була атакована безпілотниками типу "Шахед". У Первомайському районі внаслідок атаки пошкоджено вікна складського приміщення на підприємстві. Постраждалих немає.