Окупанти за добу втратили 1470 осіб та 449 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1470 окупантів, десять танків, 42 артсистеми, шість бронемашин, 2003 БПЛА, а також 449 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 423 280 (+1 470) осіб, танків – 12 141 (+10) од. бойових броньованих машин – 24 938 (+6) од, артилерійських систем – 45 953 (+42) од, РСЗВ – 1 936 (+5) од, засоби ППО – 1 492 (+1) од, літаків – 437 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 907 (+2) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 409 204 (+2 003) од, крилаті ракети – 4 906 (+7) од, кораблі / катери – 34 (+1) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 120 307 (+445) од, спеціальна техніка – 4 420 (+4) од", – йдеться в повідомленні.