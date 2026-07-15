15 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

15 липня відзначають День Української Державності, Всесвітній день навичок молоді, День хрещення Київської Русі-України, День українських миротворців, День благодійності в соціальних медіа.

50 років від дня заснування (1976) Одеської обласної бібліотеки для юнацтва

Православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі.

День 1601 Російська агресія - Day 1601 Russian aggression

Всесвітній день навичок молоді

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 69 / 145.

Метою Всесвітнього дня навичок молоді є залучення суспільства до поліпшення соціальних та економічних умов життя для молодого покоління, щоб подолати світову проблему безробіття.

Сьогодні безробіття поширене серед молоді -понад 75 мільйонів людей на планеті є безробітними - як і низький рівень достатку. Близько 125 мільйонів молодих людей проживають у сильних фінансових труднощах.

День хрещення Київської Русі-України

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 25.07.2008 р. № 668/2008

Присвячена історичній події 988 року, коли князь Володимир Великий здійснив хрещення держави, що стало цивілізаційним вибором та сприяло європеїзації Русі.

День Української Державності

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 24.08.2021 р. № 423/2021.

Відповідно до указу Президента України від 24 серпня 2021 року Україна святкує День української державності.

З 2024 року подію відзначатимуть щорічно 15 липня. Законопроєкт №9431 було підтримано Верховною Радою України, згідно з яким День української державності переноситься з 28 липня на 15 липня, щоб він збігався із вшануванням князя Київського Володимира Великого, у контексті "відмови від російської спадщини".

День українських миротворців

Відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України від 21.05.2013 р. № 292-VII.

Україна, як і решта демократичних країн, співпрацює з міжнародними організаціями щодо врегулювання жорстоких протистоянь, а безпосередню участь у цій діяльності беруть українські миротворці. На честь військовослужбовців, які захищають мир в інших регіонах, в Україні встановлене свято - День українських миротворців, яке щорічно відзначається 15 липня.

День благодійності у соціальних медіа

Щороку 15 липня світ відзначає День благодійності у соціальних медіа.

Заснований некомерційною американською платформою Givver у 2013 році. Її засновник, Кріс Соммерс вирішив поширювати ідею благодійності в соціальній мережі Tвіттер.

Народилися в цей день:

420 років від дня народження Гарменса ван Рейна Рембранта (1606–1669), нідерландського живописця, гравера;

110 років від дня народження Сергія Павловича Подерв’янського (1916–2006), українського живописця, графіка, батька художника, письменника Леся Подерв'янського;

70 років від дня народження Петра Івановича Вітіва (1956), українського правозахисника,учасника національно-визвольних змагань.

Ще цього дня:

1099 - Учасники Першого хрестового походу взяли Єрусалим;

1410 - Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла;

1663 - У Львові король Ян II вирішив іти кількома колонами походом в Україну;

1683 - Армія Османської імперії (за різними оцінками, 90-140-тисячна) взяла в облогу Відень;

1776 - Відкрито театр "Ла Скала";

1799 - Французький лейтенант П'єр Франсуа Бушар знайшов у Єгипетському еялеті, поблизу невеликого містечка Розетта (нині Рашид), неподалік від Александрії, Розетський камінь;

1834 - Відкрито Київський університет;

1988 - На екранах США відбулася прем'єра першої частини "Міцного горішка" з Брюсом Віллісом.

Церковне свято

День пам’яті святого рівноапостольного великого князя Володимира

Володимир був великим князем Київської Русі в першій половині X століття. Він був сином князя Святослава та Ольги, відомий своєю рішучістю та військовими здібностями.

Найважливіша подія в житті Володимира — це прийняття християнства. Він обрав православну віру та впровадив її в Русі, що відкрило шлях до християнської культури та цивілізації.

Володимир заснував численні церкви та монастирі, сприяв розповсюдженню християнства. Він побудував Володимирський собор у Києві, який став символом християнської віри в Русі.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Володимир, Петро.

З прикмет цього дня:

Якщо 15 липня йде дощ, це віщує теплу осінь та хороший врожай зернових. Ранковий густий туман обіцяє найближчим часом сонячну і ясну погоду. Якщо в лісі на деревах вже з'явилося жовте листя, осінь і зима настануть рано. Рясна роса вранці — передвістя того, що осінь буде вологою. Активне кування зозулі 15 липня говорить про те, що літо буде довгим і теплим.

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