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Макрон нагородив Стармера орденом Почесного легіону за підтримку України – ЗМІ

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Макрон нагородив Стармера орденом Почесного легіону за підтримку України – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера орденом Почесного легіону – найвищою державною нагородою Франції – за його внесок у зміцнення європейської безпеки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Reuters.

Стармер отримав нагороду в Парижі у понеділок після участі у своєму останньому засіданні "Коаліції добровольців" – групи країн, які підтримують Україну. Британський прем'єр тісно співпрацював із Макроном під час війни в Україні, зокрема долучався до створення цієї коаліції.

"Але мушу сказати, що, крім цього, я вдячний за ваше особисте лідерство та вашу відданість, звісно, вашій країні, а також безпеці нашої Європи, України, двостороннім відносинам та вашій порядності", – сказав Макрон.

 

 

#підтримка #нагородження #британія
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