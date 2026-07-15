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Ціни на нафту зросли до місячного максимуму через відновлення США блокади Ірану – ЗМІ

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Світові ціни на нафту досягли місячного максимуму, піднявшись приблизно на 2% на тлі відновлення США морської блокади Ірану, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,43, або на 1,7%, до $84,73 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на $1,20, або на 1,5%, до $79,34 за барель.

Brent другу сесію поспіль завершив торги на найвищому рівні з 12 червня, а WTI – з 15 червня. Водночас зростання цін утримало Brent у технічно перекупленій зоні другий день поспіль – уперше з березня.

"Відновлення атак між США та Іраном цього тижня прискорюється і, ймовірно, триватиме, враховуючи додаткові американські бомбардування вночі після відновлення блокади США в Ормузькій протоці", – цитує агентство заяву аналітиків енергетичної консалтингової компанії Ritterbusch and Associates.

Окремим чинником впливу на ринок стали повідомлення про удари українських військових по двох російських нафтопереробних заводах у Башкортостані та Краснодарському краї. За даними Reuters, атаки на енергетичну інфраструктуру РФ призвели до скорочення експорту російського дизельного палива, що сприяло зростанню світових цін на цей вид пального.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/oil-climbs-one-month-high-us-iran-step-up-attacks-strait-hormuz-2026-07-14/

#нафта #світ #сша
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