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Трамп закликав Нетаньягу передислокувати війська Ізраїлю із Сирії та Лівану – ЗМІ

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Американський та ізраїльський посадовці повідомили про заклик президента США Дональда Трампа до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу розпочати передислокацію ізраїльських військ із Сирії та зробити аналогічні кроки щодо Лівану, повідомляє портал Axios.

За даними видання, Трамп заявив Нетаньягу, що присутність ізраїльських військових на території Сирії створює напруженість і може призвести до ескалації.

"Вони не хочуть, щоб ви там були. Вам слід передислокуватися", – сказав американський президент, за словами американського посадовця.

Під час розмови прем'єр-міністр Ізраїлю, зі свого боку, порушив питання необхідності створення зон безпеки вздовж кордонів країни, йдеться у заяві канцелярії Нетаньягу.

За словами американського посадовця, адміністрація Трампа вважає, що перебування ізраїльських військових у Сирії створює додаткові ризики. Також він зазначив, що позиція США щодо Лівану є аналогічною.

Розмова Трампа і Нетаньягу відбулася наступного дня після зустрічі президента США із сирійським колегою Ахмедом аш-Шараа на полях саміту НАТО в Туреччині.

Джерело: https://www.axios.com/2026/07/14/trump-netanyahu-syria-lebanon-redeploy

#передислокація #війська #ізраїль #сша
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