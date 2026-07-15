США відновили морську блокаду суден, що прямують до іранських портів

Американські збройні сили відновили морську блокаду суден, які прямують до іранських портів і прибережних районів або виходять із них, повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

"Сьогодні о 16:00 за східним часом американські збройні сили відновили морську блокаду суден, що прямують до іранських портів та прибережних районів або виходять з них", – йдеться у повідомленні CENTCOM, поширеному в соціальній мережі X.

У командуванні зазначили, що наразі в регіоні Близького Сходу перебувають понад 20 військових кораблів ВМС США, а також сотні військових літаків.

"Американські збройні сили залишаються пильними, боєздатними та готовими до дій", – наголосили в Центральному командуванні США.

Джерело: https://x.com/centcom/status/2077122269093249066?s=46