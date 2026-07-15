Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 203 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 вівторка.

"Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6451 дрон-камікадзе та здійснив 2288 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровську напрямку, де агресор здійснив 21 штурмову та наступальну дію.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41129