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Події

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

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З початку доби відбулося 203 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 вівторка.

"Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6451 дрон-камікадзе та здійснив 2288 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровську напрямку, де агресор здійснив 21 штурмову та наступальну дію.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41129

#ворог #генштаб #війна #країна #атаки
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