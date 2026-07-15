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Сигнали тривоги щодо балістики можуть запізнюватися через обмежений час на виявлення запуску та збої систем – радник Міноборони

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Сигнали повітряної тривоги через загрозу застосування балістичних ракет можуть надходити із запізненням через надзвичайно короткий час на виявлення запуску, передачу та обробку інформації, а також можливі збої в роботі систем, повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, вся інформація про підготовку до запуску або самі запуски надходить від партнерів. Він зазначив, що основними джерелами таких даних є супутникове спостереження за точками запуску та системи фіксації факту пуску.

"Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію, але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску", – зазначив Бескрестнов у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Він пояснив, що через високу швидкість балістичних ракет час на реагування є вкрай обмеженим.

"Ракета долітає до Києва за 2-4 хвилини, тому час дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися", – наголосив радник міністра оборони.

Водночас Бескрестнов звернув увагу, що іноді тривога оголошується, але запуск ракети зрештою не відбувається. За його словами, супутники можуть фіксувати активність на пускових установках, яка передує можливому застосуванню ракет.

"Пам'ятаєте, скільки разів лунала хибна тривога по "Орешнику"? Це так само розвідувальні супутники візуально фіксують активність на пусковій установці, але чи відбудеться запуск, чи ні – незрозуміло", – додав він.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/197WxPDQXD/?mibextid=wwXIfr

#тривоги #балістика #причина
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