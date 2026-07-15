Серед переможців перших аукціонів за довгостроковими контрактами на е/е окрім трейдерів лише "Укрзалізниця" та МХП – ексміністерка енергетики

14 липня завершилися перші аукціони з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами з терміном постачання у серпні-вересні цього року відповідно до механізму довгострокових спеціалізованих аукціонів, запровадженого постановою Кабінету міністрів України №799, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"ПрАТ "Укргідроенерго" та АТ "НАЕК "Енергоатом" реалізували весь передбачений постановою Кабінету міністрів №499 обсяг електроенергії для цього періоду постачання (по 50% обсягу в кожен із двох днів торгів (13-14 липня – ІФ-У)", – написала вона на сторінці в Facebook у вівторок.

За інформацією ексміністерки, в ході другого дня аукціонів виробники електроенергії реалізували аналогічні першому дню (13 липня – ІФ-У) обсяги електроенергії з діапазоном цін 5 005-5 145 грн/МВт*год (без ПДВ).

Зокрема, середньозважена ціна продажу ПрАТ "Укргідроенерго" склала 5 096,28 грн/МВт*год – компанією укладено 4 угоди з 3 покупцями.

Своєю чергою, середньозважена ціна ВП "Енергоатом-Трейдинг" ("НАЕК "Енергоатом") склала 5 040,56 грн/МВт*год, – укладено 27 угод із 12 покупцями.

Як зазначила Буславець, у перший день аукціонів всі визначені переможці були компаніями, що здійснюють трейдерську діяльність на ринку е/е, а не кінцевими споживачами.

У другий день переважну більшість переможців знову склали трейдери. Серед кінцевих споживачів переможцями стали лише АТ "Укрзалізниця" та МХП.

"Серед переможців, як ви бачите, не має промислових підприємств, хоча вони приймали участь в аукціоні. Саме промисловість найбільше очікувала відкриття цього сегменту ринку", – написала вона.

За її словами, можливість купувати електроенергію безпосередньо у її виробників за довгостроковими договорами дозволяє промисловим споживачам заздалегідь фіксувати ціну, прогнозувати виробничі витрати, зменшувати вплив цінових коливань та підвищувати конкурентоспроможність української продукції.

"Той факт, що промислові підприємства не стали переможцями перших аукціонів, може свідчити про те, що рівень цін, який сформувався на торгах, не відповідав їхнім економічним очікуванням", – констатувала ексміністерка.

Вона також нагадала, що постанова КМ №499 дозволяє трейдерам реалізувати кінцевим споживачам лише 50% придбаної на цих аукціонах е/е. Решту обсягів вони можуть перепродавати на інших сегментах ринку. При цьому ефективного механізму контролю за виконанням вказаної вимоги наразі не передбачено.

"Тому закономірно виникає запитання: чи справді ринок довгострокових двосторонніх договорів відкрили для кінцевих споживачів – бізнесу та промисловості? Чи поки що найбільші можливості від нового механізму отримали саме трейдери?", – наголосила Буславець.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України постановою від 15 червня 2026 року №799 вніс зміни до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу е/е за двосторонніми договорами, затвердженого постановою КМУ від 5 червня 2019 року № 499.

Постанова від 15 червня 2026 р. №799, зокрема, встановлює для "НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" чіткі обсяги е/е, які вони мають реалізовувати на вказаних аукціонах. Зокрема, компанії мають продавати переможцям аукціонів 2% планового обсягу виробництва е/е на відповідний квартал – для квартальних аукціонів, та 1% планових обсягів – для аукціонів на півріччя та річних. Таким чином для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії.

За результатами першого дня торгів 13 липня державні генкомпанії успішно реалізували весь виставлений обсяг – загалом 92 232 МВт*год е/е.

20 липня відбудеться наступний аукціон за довгостроковими контрактами із постачанням електроенергії на період серпень-грудень 2026 р.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1aLtZMgZu8/