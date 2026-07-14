Кількість постраждалих у Сумах зросла до семи, серед них – 11-річний хлопчик

Вечірня атака на Суми призвела до поранення семи людей, серед яких 11-річний хлопчик, у якого медики зафіксували гостру ситуаційну реакцію на стрес, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.

За його словами, із семи постраждалих двоє перебувають у важкому стані.

"Кількість постраждалих зросла до семи. Із семи постраждалих двоє перебувають у важкому стані. Шістьох постраждалих доставили до медичних закладів. Двоє чоловіків після огляду переведені на амбулаторне лікування", – інформує Кобзар ввечері вівторка.

Крім того, 11-річний хлопчик зазнав гострої ситуаційної реакції на стрес.