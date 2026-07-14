П'ятеро людей постраждали внаслідок вечірньої атаки на Суми – ОВА

Вечірня атака на Сумську громаду, під час якої, за попередньою інформацією, у Ковпаківському районі Сум було застосовано касетний боєприпас, призвела до поранення п'ятьох людей.
"Сьогодні близько 21:00 у Ковпаківському районі міста попередньо зафіксовано застосування касетного боєприпасу", – написав в.о міського голови Сум Артем Кобзар у Телеграм.
Згодом очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що після вечірньої атаки ворога на Сумську громаду п'ятьох постраждалих госпіталізували.
"Двох жінок і чоловіка з пораненнями обстежують. Вони перебувають під наглядом медиків, їм надають усю необхідну допомогу", – зазначив він.
За словами начальника ОВА, ще двох чоловіків після огляду медиками перевели на амбулаторне лікування.
Джерела:
https://t.me/kobzarartemsn/5843
https://t.me/hryhorov_oleg/2867