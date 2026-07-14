П'ятеро людей постраждали внаслідок вечірньої атаки на Суми – ОВА

Вечірня атака на Сумську громаду, під час якої, за попередньою інформацією, у Ковпаківському районі Сум було застосовано касетний боєприпас, призвела до поранення п'ятьох людей.

"Сьогодні близько 21:00 у Ковпаківському районі міста попередньо зафіксовано застосування касетного боєприпасу", – написав в.о міського голови Сум Артем Кобзар у Телеграм.

Згодом очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що після вечірньої атаки ворога на Сумську громаду п'ятьох постраждалих госпіталізували.

"Двох жінок і чоловіка з пораненнями обстежують. Вони перебувають під наглядом медиків, їм надають усю необхідну допомогу", – зазначив він.

За словами начальника ОВА, ще двох чоловіків після огляду медиками перевели на амбулаторне лікування.

Джерела:

https://t.me/kobzarartemsn/5843

https://t.me/hryhorov_oleg/2867