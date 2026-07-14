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Росіяни FPV-дроном атакували службовий автомобіль офіцерів-рятувальників у Краматорську – ДСНС

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Під час виконання службових завдань у Краматорську Донецької області офіцери-рятувальники громади потрапили під російський удар FPV-дрона, внаслідок чого загорівся їхній службовий автомобіль, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначили у відомстві, внаслідок влучання загорівся службовий автомобіль, а пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

"росіяни FPV-дроном атакували автомобіль офіцерів-рятувальників громади. У Краматорську під час виконання службових завдань офіцери-рятувальники громади потрапили під ворожий удар. Внаслідок влучання загорівся службовий автомобіль", – зазначається у повідомленні, поширеному у соціальній мережі Facebook.

У службі наголосили, що офіцери-рятувальники громади щодня евакуюють людей із небезпечних територій, допомагають мешканцям та готують громади до надзвичайних ситуацій.

"Попри це, росіяни цілеспрямовано атакують тих, хто рятує життя", – зазначили у ДСНС.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1H2uiPmGms/?mibextid=wwXIfr

#автомобіль #атака #донецька #рятувальники
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