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УЧХ надає допомогу постраждалим від ракетного удару РФ по Одесі

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УЧХ надає допомогу постраждалим від ракетного удару РФ по Одесі
Фото: ДСНС Одещини

Український Червоний Хрест (УЧХ) надає допомогу постраждалим на місці російського ракетного удару в Одесі.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області працює на місці ліквідації наслідків чергової атаки у середмісті Одеси спільно з іншими рятувальними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Волонтери забезпечують чергування для оперативного надання першої допомоги у разі потреби, а також забезпечують питною водою рятувальників, які залучені до ліквідації наслідків обстрілу.

За даними ДСНС України, внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору Одеси у вівторок загинула жінка, ще одна людина отримала поранення. На місці влучання ракети виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено три приватні домоволодіння.

Ліквідація наслідків атаки триває.

#допомога #тчху #атака
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