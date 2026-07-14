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Буданов: дисципліна й однакові для всіх правила відрізняють українського воїна від ворога

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Дотримання дисципліни та однакових для всіх правил є невід'ємною складовою сили українського воїна й перевагою українського війська над ворогом, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Сила українського воїна не лише у зброї – вона в контролі над нею", – написав Буданов у Телеграм.

За його словами, дисципліна не є наказом згори, а є внутрішньою гідністю воїна, яка відрізняє армію від озброєного натовпу, а захисника – від загарбника.

"Ворог прийшов, бо йому дозволили все. Ми вистояли, бо тримаємо себе в руках навіть там, де найважче", – зазначив він.

Буданов наголосив, що сила українських військових служить людям і спрямована на їхній захист, тому вона завжди має залишатися в межах визначених правил: "Правила однакові для всіх, і саме це робить нас сильнішими за ворога, у якого правил немає".

Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/661

#думка #дисципліна #буданов #військові
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