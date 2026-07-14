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У центрі Києва 15 липня обмежать рух і паркування транспорту через заходи до Дня Української Державності

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У центрі Києва 15 липня обмежать рух і паркування транспорту через заходи до Дня Української Державності

Тимчасові обмеження руху та паркування транспорту запровадять на окремих вулицях столиці 15 липня у зв'язку з проведенням урочистих заходів до Дня Української Державності, повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на Управління державної охорони України.

Як зазначається, рух транспорту, окрім громадського, буде обмежено на низці вулиць у різні часові проміжки 14 та 15 липня.

Зокрема, з 18:00 14 липня до 21:00 15 липня рух заборонено на вул. Ігорівській від вул. Петра Сагайдачного до вул. Набережно-Хрещатицької. Із 5:00 до 13:00 15 липня обмеження діятимуть на вул. Великій Житомирській, вул. Михайлівській, вул. Трьохсвятительській, Володимирському проїзді, вул. Малій Житомирській та вул. Алли Тарасової.

Крім того, з 5:00 до 21:00 15 липня рух транспорту буде обмежено на вул. Вокзальній від Вокзальної площі до вул. Павла Скоропадського, а з 18:00 до 20:00 – на вул. Цитадельній від вул. Лейпцизької до вул. Івана Мазепи та на вул. Івана Мазепи від алеї Героїв Крут до вул. Добровольчих батальйонів.

Також буде заборонено паркування транспортних засобів з 18:00 14 липня до 21:00 15 липня на вул. Вокзальній від Вокзальної площі до вул. Павла Скоропадського, а з 6:00 до 20:00 15 липня – на вул. Івана Мазепи від алеї Героїв Крут до вул. Добровольчих батальйонів.

"Окрім цього, в центрі міста 15 липня змінять маршрути тролейбуси NºNº 6, 16, 18", – зазначено в повідомленні, оприлюдненому у вівторок.

 

#столиця #обмеження #свято #транспорт
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