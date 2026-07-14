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Корецький уже призначає зустрічі з фракціями як єдиний кандидат на посаду прем'єра – нардеп

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Корецький уже призначає зустрічі з фракціями як єдиний кандидат на посаду прем'єра – нардеп

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький уже проводить офіційні зустрічі з парламентськими фракціями як єдиний кандидат на посаду прем'єр-міністра України, заявив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

За словами депутата, Корецький вже призначає офіційні зустрічі з представниками парламентських фракцій як єдиний кандидат на посаду глави уряду.

"Корецький вже призначає офіційні зустрічі з фракціями, як єдиний кандидат на посаду Прем'єр-міністра", – стверджує Гончаренко.

 

#парламент #зустрічі #посада #премєр
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