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Мінкультури сформувало перші склади наглядової та експертної рад Музею голодомору

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Мінкультури сформувало перші склади наглядової та експертної рад Музею голодомору

Міністерство культури України затвердило перші склади наглядової ради та експертної ради Національного музею Голодомору-геноциду, повідомляється на сайті відомства у вівторок.

"До наглядової та експертної рад увійшли авторитетні українські й міжнародні фахівці, які допоможуть музею розвиватися, зміцнювати міжнародну співпрацю та залишатися одним із ключових центрів дослідження і збереження пам'яті про геноцид українського народу", – зазначила виконуюча обов'язки віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики України – міністерки культури України Тетяна Бережна.

До наглядової ради увійшли 11 представників українських громадських об'єднань, міжнародних організацій, закордонного українства, наукової спільноти. Її члени працюватимуть п'ять років. Наглядова рада здійснюватиме контроль за діяльністю музею, надаватиме рекомендації щодо його розвитку, сприятиме залученню додаткових ресурсів, стежитиме за дотриманням Статуту та погоджуватиме окремі управлінські рішення відповідно до законодавства. Члени ради також оберуть зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.

До наглядової ради увійшли, зокрема, третій президент (2005-10 рр) Віктор Ющенко, заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська, експосол Канади в Україні (2014-19) Роман Ващук, ексголова Українського інституту національної пам'яті (2019-24) та журналіст, письменник, військовослужбовець Богдан Логвиненко. Найближчим часом наглядова рада проведе перше засідання, обере керівництво та затвердить регламент своєї роботи.

Експертна рада стане постійним консультативно-дорадчим органом музею. До її складу увійдуть 12 українських та міжнародних науковців і експертів строком на п'ять років. Вони працюватимуть над розвитком наукових досліджень, фондової, експозиційної, видавничої, освітньої та методичної діяльності музею, а також сприятимуть міжнародній науковій співпраці й дослідженню документів українських та іноземних архівів.

До експертної ради увійшли, зокрема, старший науковий співробітник Інституту історії Геннадій Єфіменко, директор Одеського національного художнього музею Катерина Кулай, арт-директор "Мистецького арсеналу" Валерія Гуєвська, професор-емерит політичної географії Королівського військового коледжу Канади Любомир Луцюк.

Як повідомлялося, відбір кандидатів до обох рад було оголошено в листопаді 2025 року. До складу експертної ради увійшли шість експертів та/або науковців, запропонованих українськими громадськими об'єднаннями та науковими установами, та шість експертів та/або науковців, запропонованих міжнародними організаціями, міжнародними неурядовими організаціями або іноземними науковими установами. До складу наглядової ради увійшли шість членів, запропонованих українськими громадськими об'єднаннями, і шість членів, запропонованих міжнародними організаціями, міжнародними неурядовими організаціями або громадськими організаціями закордонних українців.

 

#кадри #музейголодомору
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