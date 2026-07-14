Ворожий БпЛА на Одещині поцілив у цивільне судно під прапором Маршаллових Островів: двоє загиблих

Ворожий безпілотник уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, двоє людей загинули, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Увечері ворог завдав чергового удару по портовій інфраструктурі Одещини. Під час атаки ворожий БпЛА уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, пошкодивши надбудову судна. На борту виникла пожежа. На жаль, внаслідок атаки загинуло двоє людей", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Раніше у вівторок повідомлялось, що одна людина загинула, троє постраждали внаслідок атаки торгівельних суден, які рухалися морським коридором в Чорному морі під прапорами Танзанії та Ліберії.