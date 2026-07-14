На ЗАЕС з початку року стався 10-ий блекаут: зовнішнє електроживлення вже відновлено – "Енергоатом"

Окупована Запорізька АЕС вчергове втратила зовнішнє електроживлення та була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки.

"Наразі зовнішнє електропостачання станції відновлено", – повідомили в АТ "НАЕК "Енергоатом" у вівторок ввечері.

Як зазначили в компанії, це вже десятий блекаут від початку 2026 року – тривожний антирекорд для найбільшої атомної електростанції Європи, яка вже понад чотири роки перебуває під російською окупацією. Така статистика є безпрецедентною та свідчить про критичний стан ядерної безпеки на ядерному об'єкті.

Черговий блекаут вкотре підтверджує: доки ЗАЕС залишається під російською окупацією, ризики для ядерної та радіаційної безпеки не зникають. Єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається її деокупація та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора – НАЕК "Енергоатом", – підсумували в "Енергоатомі".

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.