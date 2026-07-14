УДО попередило про обмеження дорожнього руху у середу в центрі Києва через приїзд іноземних делегацій

Управління державної охорони (УДО) попередило про тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині Києва у середу, 15 липня.

"15 липня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", – йдеться у повідомленні УДО у Facebook.

Раніше у вівторок повідомлялось, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу буде з візитом в Києві.

"Президент фон дер Ляєн буде завтра в Києві, Україна. З метою безпеки я не можу підтвердити на даний момент її зустрічі – ми надамо більше деталей, коли це буде можливо", – повідомив речник Європейської комісії Олоф Гілл у вівторок в Брюсселі на брифінгу.