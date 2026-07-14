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Законопроєкт про санкції проти РФ буде прийнятий на честь сенатора Грема, до нього додадуть Іран і "Хезболлу" – Трамп

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Законопроєкт про санкції проти РФ буде прийнятий на честь сенатора Грема, до нього додадуть Іран і "Хезболлу" – Трамп

Президент США Дональд Трамп прогнозує, що законопроєкт щодо санкцій проти РФ, розроблений сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, внесений до Сенату ще 17 грудня 2025 року, буде прийнятий і він його підпише на честь Грема, який помер 12 липня після чергового візиту до України, але буде доповнений санкціями проти Ірану та терористичної організації "Хезболла".

"Ну, я знаю, що Ліндсі дуже цього хотів… Тож ми розглядаємо це, але серйозно думаємо – і це на честь Ліндсі. Це була його справа. Він хотів цього більше, ніж будь-чого іншого, знаєте. Ви знаєте, що він відчував. І є велика ймовірність, що це буде зроблено", – сказав Трамп під час спільної пресконференції з прем'єром Іраку, відповідаючи на питання, чи буде законопроект про санкції проти РФ прийнятий протягом наступного тижня-двох, і чи підпише він його.

При цьому, за словами президента США, до цього законопроєкту хочуть додати санкції проти Ірану та "Хезболли". "Я думаю, що можна додати до нього Іран. Вони додадуть туди Іран, що дуже важливо, якщо вони ще це не зробили. І вони можуть також додати "Хезболлу", просто додайте тих, хто має справу з "Хезболлою", – сказав Трамп.

Як повідомлялося у п'ятницю 10 липня Грем перебував з десятим поспіль візитом в Україні, зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, з яким обговорював питання санкцій проти РФ, а 12 липня помер внаслідок раптової короткотривалої хвороби.

13 липня CNN із посиланням на неназваного представника Білого дому повідомив, що Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти РФ, ініційованого Гремом, і це може полегшити просування законопроєкту в Сенаті.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тюн заявив, що Білий дім тісно співпрацював із Гремом над законопроєктом, та висловив сподівання на його ухвалення за підтримки як республіканців, так і демократів. Блюменталь, який є співавтором законопроєкту, повідомив, що планує обговорити з Тюном остаточну підготовку документа та терміни його розгляду, а також визначення нового головного спонсора після смерті Грема.

Законопроєкт надасть Трампу можливість запроваджувати високі мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, природний газ і уран, з метою посилення економічного тиску на РФ у зв'язку з війною проти України.

 

#сша #санкції #рф
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