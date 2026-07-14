Калмикова після відставки уряду: Вірю, що закладений курс буде незмінним і розвиватиметься надалі

Виконувачка обов'язків міністра у справах ветеранів Наталія Калмикова після відставки уряду заявила, що для неї було честю та колосальною відповідальністю працювати рік у складі Кабінету міністрів під головуванням прем'єрки Юлії Свириденко.

"Попри всі виклики команда Мінветеранів щодня робила все, щоб побудувати нову та сучасну систему підтримки. Вірю, що закладений курс буде незмінним і розвиватиметься надалі", – написала Калмикова в мережі Facebook, після того, як Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Також вона подякувала команді міністерства та профільному Комітету Верховна Рада України, народним депутатам та міжнародним партнерам.

"Завдяки вашому "плечу" ветеранська політика в Україні стає ефективною та заснованою на повазі до людини. Рухаємося далі, кожен на своєму місці, щоб кожен захисник, захисниця та родини полеглих героїв завжди відчували реальну опіку України!", – додала вона.

У вівторок Верховна Рада України прийняла відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Згідно з законом "Про Кабінет міністрів", прем'єр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради, що має наслідком відставку всього складу уряду. Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.