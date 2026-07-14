Окупанти атакували два судна під прапорами Танзанії та Ліберії в Чорному морі, загинув капітан – Одеська ОДА

Одна людина загинула, троє постраждали внаслідок атаки суден, які рухалися морським коридором в Чорному морі під прапорами Танзанії та Ліберії, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у вівторок.

"Ворог продовжує прицільно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Черговою ціллю агресора стали два торговельних судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден. Екіпаж у складі 11 людей евакуйовано на берег, троє з них постраждало", – написав Кіпер в Телеграм.

Він не уточнив громадянства загиблого та постраждалих, а також їх стан.

Кіпер назвав удар "воєнним злочином проти мирних людей, цивільного судноплавства та світової продовольчої безпеки".