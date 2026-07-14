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Вісім цивільних зазнали поранень на Дніпропетровщині через ворожі обстріли – ОВА

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Вісім цивільних зазнали поранень на Дніпропетровщині через ворожі обстріли – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти станом на 18:30 майже 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, восьмеро людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Восьмеро людей дістали поранень. Майже 50 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За даними ОВА, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. Понівечені підприємства, ліцей, приватна оселя, автомобілі. Постраждали шестеро людей. 63-річного чоловіка госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно.

У Кам’янському районі противник цілив по Божедарівській громаді. Пошкоджена інфраструктура. На Криворіжжі росіяни били по Грушівській, Софіївській, Апостолівській та Зеленодольській громадах. Понівечений магазин. У стані середньої тяжкості до лікарні госпіталізовані чоловіки 20 і 50 років. У Павлоградському районі потерпала Богданівська громада.

На Синельниківщині ворог завдав удару по Миколаївській та Васильківській громадах. Зайнялися пожежі.

#дніпропетровщина #атаки_рф
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