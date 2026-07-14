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Данія передала Україні 10 мобільних сховищ для зберігання метеообладнання та авіакомпонентів – Міноборони

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Данія передала Україні 10 мобільних сховищ для зберігання метеообладнання та авіакомпонентів – Міноборони
Фото: https://www.facebook.com/

Данія передала Україні десять мобільних сховищ із підтримкою кліматичних умов для зберігання авіаційно-технічного майна, повідомляє Міністерство оборони України у вівторок.

"Вони обладнані системами підтримки необхідної температури та вологості. Це дасть змогу зберігати в захищеному місці метрологічне обладнання та окремі компоненти літаків", – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, тепер в Україні наявно 25 таких мобільних кліматичних сховищ. До кінця року очікується постачання ще 15 і загалом їх буде 40.

"Захисні споруди надані у межах міжнародної Коаліції Повітряних сил, яка працює для посилення захисту нашого неба", – розповіли у відомстві.

#допомога #міноборони #сховища #данія
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