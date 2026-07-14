Кошти за невикористані поїздки повернуть киянам 15 вересня за тарифами, за якими вони їх купували – КМДА

Всі поїздки, придбані на чинним до 14 липня тарифом на проїзд у громадському транспорті Києва, мають бути використані до 15 вересня, але невикористані будуть повернені на гаманець транспортної карти за тарифом, за яким вони були придбані, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації у вівторок.

"15 вересня невикористані поїздки не анулюватимуться. Їх вартість переведуть у грошовий еквівалент і зарахують на Гаманець транспортної карти. Надалі ці кошти можна буде використати для оплати проїзду за новими тарифами. Наприклад, якщо 15 вересня на карті залишиться 10 поїздок, придбаних по 6,50 грн, то на Гаманець перерахують 65 грн", – йдеться в повідомленні.

Щоб придбати нові поїздки за кошти з гаманця, в застосунку Київ Цифровий треба буде перейти до розділу "Транспортна карта", вибрати "Моя карта", відкрити "Мій Гаманець", натиснути "Придбати поїздки", і кошти будуть списані з балансу гаманця.

"Щоб користуватися ним на цифровій транспортній карті, необхідно оновити застосунок Київ Цифровий до останньої версії. Якщо потрібно придбати проїзний, учнівський або інший продукт за кошти з Гаманця, зверніться до служби техпідтримки", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті набудуть чинності у Києві з 15 липня – проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 грн. Водночас передбачені знижки залежно від кількості поїздок: 1-9 поїздок – 30 грн, 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. З 1 серпня також діятиме квиток вартістю 60 грн, який дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин.

До 14 липня вартість однієї поїздки складає 8 грн із знижками залежно від кількості поїздок – до 6,5 грн при купівлі 50 поїздок. На транспортній карті не може бути більше 100 поїздок.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року, до того з 2015 року квиток коштував 4 грн. З 2010 по 2015 рік проїзд у метрополітені в Києві коштував 2 грн, а в наземному транспорті – 1,50 грн.