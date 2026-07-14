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Ворога відкинуто на межі Донецької та Дніпропетровської областей, 33 кв км перешли у "сіру зону" – DeepState

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне | Фото: ілюстративне

Сили оборони відкинули російських окупантів в районі сіл Маліївка, Січневе, Новогеоргіївка та Запорізьке Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у вівторок.

"Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту.

На мапах DeepState показано, що 33,37 кв км територій на межі Донецької та Дніпропетровської областей, які раніше були окуповані ворогом, перейшли в тзв "район проникнення" (сіру зону).

Зокрема, повністю в "сірій зоні" опинилася раніше повністю окупована Новогеоргіївка, частково – Маліївка та Запорізьке, а також околиці села Комишуваха в Донецькій області та сіл Вороне та Тернове Дніпропетровської.

"Зменшення територій, які контролюють ворог є результатом успішний дій підрозділів Сил Оборони. Поки, що противник ще фіксується в тилах, тому уточнення із синьою зоною (остаточно звільнені території – ІФ-У) буде пізніше", – зазначають аналітики.

Натомість противник розширив на 3,48 кв км "сіру зону" на сумському напрямку в бік сіл Корчаківта на Нова Січ за рахунок територій, які були під сталим контролем Сил оборони. Про збільшення площі ворожої окупації, втім, не йдеться.

На інших напрямках за добу без змін.

У понеділок ввечері видання Сил оборони АрміяInform повідомило, що 425 штурмовий полк "Скеля" звільнив шість сіл в Дніпропетровській області: Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку.

"Пілоти 155 бригади розбомбили схованку росіян. Аеророзвідка знайшла приховану позицію окупантів, куди одразу ж відправили важкі бомбардувальники, які її знищили. Після цього FPV-дрони 155 ОМБр почали полювання на росіян, які вижили після бомбардування", – йшлося в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними DeepState, минулого тижня площа окупації зростала в середньому приблизно на 4,8 кв. км на добу, район проникнення – на 6,1 кв. км.

#зсу #війна #deepstate
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