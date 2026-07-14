Улютін після відставки Кабміну: здатність бачити за цифрами людину та її потреби багато в чому визначила роботу цього уряду

Виконувач обов’язків міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін після відставки уряду подякував колишній прем’єрці Юлії Свириденко за спільну роботу та лідерство, а також заявив, що керувати Кабміном в цей час означає щодня працювати в умовах великої відповідальності, складних викликів і постійної невизначеності.

"Вдячний за довіру, підтримку наших рішень та злагоджену взаємодію. За вміння тримати темп, шукати рішення і рухатися вперед навіть тоді, коли обставини не залишають простих варіантів", – написав Улютін в мережі Facebook, після того, як Верховна Рада прийняла відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Він додав, що соціальна сфера завжди залишалась у фокусі.

"Здатність бачити за цифрами конкретну людину та її потреби, поєднана з лідерством у найскладніших рішеннях, багато в чому визначила роботу цього уряду", – наголосив він.

У вівторок Верховна Рада України прийняла відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Згідно з законом "Про Кабінет міністрів", прем’єр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради, що має наслідком відставку всього складу уряду. Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.