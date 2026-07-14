Бідний після відставки уряду: Цей рік був часом високих швидкостей, щоденних викликів та постійного пошуку ефективних рішень

Виконувач обов’язків міністра молоді і спорту Матвій Бідний після відставки уряду подякував колишній прем’єрці Юлії Свириденко за спільну роботу та насичений рік під її керівництвом.

"Цей рік був часом високих швидкостей, щоденних викликів та постійного пошуку ефективних рішень. Керувати процесами в таких умовах – це про велику відповідальність і сміливість. Дякую за професійність, відкритість до діалогу та підтримку наших ініціатив", – написав Бідний в мережі Facebook, після того, як Верховна Рада прийняла відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Також він подякував усій урядовій команді за взаємодію, спільні зусилля та роботу на єдиний результат у надскладний для країни час.

У вівторок Верховна Рада України прийняла відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Згідно з законом "Про Кабінет міністрів", прем’єр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради, що має наслідком відставку всього складу уряду. Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.