Держфінмон за 6 міс.-2026р втричі збільшив кількість переданих матеріалів про підозрілі операції - до 1,4 тис.

Державна служба фінансового моніторингу України за підсумками першого півріччя 2026 року відзвітувала про 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій, які були передані правоохоронним органам, що втричі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як йдеться в публікації на сайті відомства, загальна сума таких операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів та іншими кримінальними правопорушеннями, становить 194,2 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує показник першого півріччя минулого року.

Згідно з опублікованими даними, одним із ключових напрямів роботи фінансової розвідки стало виявлення операцій, пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів та корупційними правопорушеннями. За січень-червень 2026 року Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 269 таких матеріалів на загальну суму 47,7 млрд грн.

У відомстві додали, що активізувалася робота щодо протидії податковим кримінальним правопорушенням. За перше півріччя поточного року підготовлено майже 500 матеріалів, пов’язаних із можливими схемами ухилення від сплати податків та легалізації тіньових доходів, а загальна сума операцій у цих кейсах становить 114,5 млрд грн.

Окремим напрямом діяльності служби є протидія використанню "дропів" - осіб, чиї банківські рахунки використовуються для незаконних фінансових операцій. За пів року Держфінмон дослідив понад 24 тис. рахунків у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі, ідентифікувавши понад 12 тис. осіб з ознаками діяльності дропів. Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з цими схемами, перевищила 18,5 млрд грн.

Крім того, у січні-червні 2026 року Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 36 матеріалів, що стосуються можливого фінансування тероризму, колабораційної діяльності, збройної агресії РФ проти України, а також порушення санкційного законодавства.

Як повідомлялося, керівництво Держфінмоніторингу спільно з очільниками Мінфіну, ДПС, ДМС та Бюро економічної безпеки (БЕБ) входить до складу Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань детінізації економіки. Метою діяльності групи є впровадження системних рішень для унеможливлення зловживань, протидія штучному дробленню бізнесу та розширення бази оподаткування, а додаткові надходження до держбюджету мають забезпечуватися без посилення тиску на відповідальних підприємців.