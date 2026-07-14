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Зеленський: участь українських військових у параді до Дня взяття Бастилії є визнанням сили ЗСУ

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Зеленський: участь українських військових у параді до Дня взяття Бастилії є визнанням сили ЗСУ
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що участь українських військовослужбовців у військовому параді у Франції з нагоди Дня взяття Бастилії є визнанням сили Збройних сил України.

"Це честь для нас – те, що Емманюель запросив наших військових. Це дійсно визнання сили України, сили наших Збройних Сил. Дякуємо нашим воїнам. Дякуємо нашим партнерам", – сказав Зеленський, якого цитує пресслужба.

Як відомо, у вівторок президент України та перша леді Олена Зеленська взяли участь у військовому параді в Парижі, який цього року був присвячений темі "Стратегічне пробудження Європи" у контексті російської агресії проти України.

Під час параду два пілоти Повітряних сил ЗСУ у складі франко-українських екіпажів здійснили проліт на винищувачах Mirage 2000B. Також Єлисейськими Полями пройшли військовослужбовці Франції та 35 країн Коаліції охочих, серед яких були 20 військовослужбовців батальйону почесної варти Збройних сил України.

День взяття Бастилії є національним святом Франції, яке щороку відзначають 14 липня.

#день_взяття_бастилії #зсу #франція #парад #зеленський
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