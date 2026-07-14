Харківський підприємець, який допомагав налаштовувати супутники для російської розвідки, проведе 10 років за ґратами

Суд визнав вину 49-річного підприємця з Харкова, який співпрацював з військово-космічним сектором РФ і допомагав налаштовувати супутники для російської розвідки.

"Його визнано винним за фактами пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України); колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України); виправдовування збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, вчиненого повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України); незаконного придбання та зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України)", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, обвинувачений, будучи уродженцем Феодосії, наприкінці 2014 року отримав паспорт громадянина РФ. Водночас він очолював російську компанію, зареєстровану у Волгограді, яка спеціалізувалася на діяльності в галузі метрології, технічного контролю та систем дистанційного зондування Землі. Його фірма була співвиконавцем державного контракту із корпорацією "Роскосмос" та "Российскими космическими системами" в межах федеральної програми РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення підприємець, перебуваючи у Харкові, продовжив дистанційно керувати російською фірмою. У 2023 році РФ вивела на орбіту радіолокаційний супутник "Кондор-ФКА №1", який використовується російським міноборони для цілодобової розвідки українських військових об’єктів та виявлення дислокації підрозділів ЗСУ. Обвинувачений організував роботу підлеглих на спеціальній тестовій ділянці в РФ для калібрування, налаштування та коригування бортової апаратури цього супутника-розвідника. Окрім того, для оптимізації процесів він залучив через телеграм харківського фахівця (кандидата фізико-математичних наук), який розробляв інструкції щодо використання радіолокаційних відбивачів.

Встановлено також, що у приватному листуванні через телеграм зі своєю знайомою з Бєлгородської області підприємець виправдовував дії окупантів, називав війну внутрішнім громадянським конфліктом та схвалював захоплення росіянами українських територій.

Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили російський паспорт на його ім’я, картки російських банків, печатки російського підприємства, рублі, а також ручну осколкову гранату Ф-1 із підривачем УЗРГМ.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Однак суд визнав доводи обвинувачення більше переконливими і призначив чоловікові покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування та надання публічних послуг, строком на 11 років з конфіскацією майна.